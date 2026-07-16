Esport : triplé historique pour le Sénégal, qualifié dans trois disciplines pour la FIFAe Nations League 2026

Le Sénégal vient de marquer d'une pierre blanche l'histoire de ses sports électroniques. Pour la première fois, le pays a qualifié ses trois équipes nationales d’esport – eFootball Mobile, eFootball Console et Rocket League – pour les phases continentales de la FIFAe Nations League 2026. L’annonce a été faite ce jeudi par la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA) à travers un communiqué officiel.



Cette performance inédite est le fruit d’une synergie gagnante entre la FESSEDA et la Fédération sénégalaise de football (FSF), témoignant de la maturité et de la montée en puissance du projet esport national. Dans le détail, l'équipe d'eFootball Mobile a survolé la compétition en terminant numéro un de la zone Afrique après trois week-ends de qualifications intensives. De son côté, la sélection d'eFootball Console avait déjà validé son précieux ticket quelques jours plus tôt, confirmant la régularité du Sénégal parmi l'élite africaine. Enfin, le tableau a été complété en beauté par l’équipe de Rocket League, qui a arraché sa qualification de haute lutte pour sceller ce triplé historique.



Les regards sont désormais tournés vers le Maroc, qui accueillera les phases continentales du 27 au 29 août 2026. Afin de garantir une préparation optimale aux eLions et de leur permettre d'effectuer le déplacement dans les meilleures conditions, la FESSEDA a salué l'attention particulière du ministère de la Jeunesse et des Sports, dont le soutien s’annonce déterminant pour le succès de cette campagne. En félicitant chaleureusement les joueurs, les entraîneurs et l'encadrement pour cet exploit inédit, la fédération a rappelé que l'esport sénégalais continuait d'écrire, avec fierté, son histoire.