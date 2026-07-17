Industries chimiques du Sénégal : les députés dépêchent une mission de contrôle après de récents accidents industriels

Deux commissions de l’Assemblée nationale ont uni leurs forces ce mercredi pour mener une mission conjointe au cœur des usines des Industries chimiques du Sénégal (ICS) à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane. Les membres de la Commission du développement durable et de la transition écologique, ainsi que ceux de la Commission de l’énergie et des mines, se sont rendus sur le site industriel afin d'évaluer de près les conditions de sécurité, les impacts environnementaux et la qualité des relations avec les communautés locales. Cette démarche parlementaire fait suite à une série de récents accidents survenus sur place, dont l'un a malheureusement coûté la vie à un travailleur.



D'après le député Ousmane Sylla, deuxième vice-président de la Commission du développement durable, cette visite de terrain s’inscrit pleinement dans la mission constitutionnelle de contrôle de l’action gouvernementale dévolue aux élus. L'objectif est de recueillir des données objectives sur le terrain afin de formuler des recommandations précises aux autorités étatiques. Au-delà de la sécurité industrielle et de la santé au travail, les parlementaires comptent passer au crible les effets de l’activité minière sur l’écosystème local, la gestion des ressources en eau, la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) et la cohabitation avec les agriculteurs et autres populations impactées.



Pour mener à bien cette évaluation, la délégation de députés ne va pas se limiter aux seules installations de l'usine. Elle prévoit d'aller à la rencontre des autorités municipales de Darou Khoudoss, des organisations de producteurs de l’arrondissement de Méouane, des acteurs de la société civile ainsi que des collectifs locaux engagés, à l'image de l'association Mboro SOS. « Les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Leur exploitation doit contribuer au développement économique, tout en garantissant la protection de l’environnement, la sécurité des travailleurs et l’amélioration des conditions de vie des communautés concernées », a martelé le député Ousmane Sylla, précisant que leur rapport final servira d'outil de suivi rigoureux pour les ministères sectoriels compétents.



Du côté de la direction générale des ICS, l'accueil se veut ouvert. Le Directeur général de l'entreprise, Mama Sougoufara, a salué une démarche qu'il juge constructive et axée sur le dialogue tripartite entre les élus, l’industriel et les populations riveraines. Revenant sur les drames récents, le patron des ICS a assuré les parlementaires que des mesures conservatoires immédiates avaient été déployées sur le site, citant notamment la suspension complète des opérations impliquant des barges sur le pôle acide ainsi qu'un renforcement drastique des audits et contrôles électriques.