Partenariat : Bassirou Diomaye Faye reçoit le président de la BOAD

Le Président de la République, « Bassirou Diomaye Diakhar Faye », a reçu en audience « Serge Ekué ». Ce dernier est le « Président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) ». Les discussions ont de fait porté sur « l'état du partenariat entre le Sénégal et l'institution financière régionale ». Les deux parties partagent un compagnonnage « ancien et solide ». Cette alliance historique demeure entièrement « au service du financement du développement » du pays.
À la fin de l'entretien, l'hôte du palais présidentiel s'est exprimé devant la presse. Le « Président de la BOAD a réaffirmé la confiance de son institution dans le Sénégal ». Le dirigeant de la banque a également insisté sur « la viabilité de sa dette ».
De son côté, le « Chef de l'État a salué l'engagement constant de la BOAD aux côtés du Sénégal ». L'institution continue de soutenir activement le pays dans l'« accompagnement de ses priorités de développement ».
À la fin de l'entretien, l'hôte du palais présidentiel s'est exprimé devant la presse. Le « Président de la BOAD a réaffirmé la confiance de son institution dans le Sénégal ». Le dirigeant de la banque a également insisté sur « la viabilité de sa dette ».
De son côté, le « Chef de l'État a salué l'engagement constant de la BOAD aux côtés du Sénégal ». L'institution continue de soutenir activement le pays dans l'« accompagnement de ses priorités de développement ».
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