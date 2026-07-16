Grand Yoff : saisie de 390 kg de faux médicaments, six personnes déférées au parquet

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a porté un coup dur au marché noir des produits de santé. Le lundi 13 juillet 2026, les forces de l'ordre ont déféré au parquet six individus poursuivis pour exercice illégal de la pharmacie, trafic de produits de santé de qualité inférieure ou falsifiés, et mise en danger de la vie d’autrui.



Cette opération selon les services de la police, fait suite à des renseignements précis signalant une recrudescence de la vente illicite de médicaments au sein du marché de Grand Yoff. Après une surveillance discrète qui a permis de localiser les points de vente et d'identifier les suspects, les policiers sont passés à l'action aux alentours de 16 heures. Sur place, les agents ont découvert des substances hautement contrôlées, normalement soumises à une prescription médicale obligatoire, exposées à l'air libre sur des étals de fortune, au mépris des règles d'hygiène les plus élémentaires.



Au total, la police a saisi environ 390 kilogrammes de produits de santé prohibés. La saisie comprend une quantité majeure d’antibiotiques comme l’amoxicilline, de corticoïdes, de psychotropes ainsi que des antalgiques courants. Plus inquiétant encore, les enquêteurs ont mis la main sur des sirops et comprimés visant à provoquer une prise de poids rapide, ainsi que des produits de modification morphologique dont l'usage exige normalement un encadrement médical rigoureux.



Lors des interrogatoires durant leur garde à vue, les suspects ont adopté des postures différentes. Si certains ont tenté de nier les faits, d'autres ont avoué s’approvisionner directement auprès du marché noir de la région de Dakar. Tout ce groupe a finalement été présenté devant les autorités judiciaires compétentes.