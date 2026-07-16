Campagne pour l'ONU : l'APR appelle à une mobilisation massive pour accueillir Macky Sall

L'Alliance pour la République (APR) a appelé, ce jeudi, à une forte mobilisation pour accueillir son président, Macky Sall, attendu vendredi à Dakar dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU).



L'appel a été lancé lors d'une conférence de presse tenue au siège du parti, en présence de plusieurs responsables et militants venus réaffirmer leur soutien à l'ancien chef de l'État.



Les dirigeants de l'APR ont souligné que ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la campagne diplomatique de Macky Sall, marquée ces derniers mois par des consultations auprès des États membres de l'ONU et des échanges avec plusieurs dirigeants internationaux.



« Macky Sall ne vient pas ici, même comme ancien chef d'État. Macky Sall ne vient pas au Sénégal comme président de parti. C'est un citoyen sénégalais qui convoite le poste le plus prestigieux dans le monde, c'est-à-dire secrétaire général des Nations unies. C'est un diplomate qui se déplace, qui vient dans son pays pour rencontrer celui qui incarne la volonté de l'ensemble des Sénégalais », a déclaré Khafor Touré.



Le parti a également salué la rencontre prévue entre Macky Sall et le président Bassirou Diomaye Faye, estimant qu'elle illustre la primauté de l'intérêt supérieur de la Nation.



L'APR a enfin invité ses militants ainsi que l'ensemble des Sénégalais, au pays comme dans la diaspora, à se mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux à l'ancien président.



« Nous voyons, depuis que cette visite a été organisée, un élan populaire dans toutes les couches de la population. Nous serions honorés demain de voir les Sénégalais se mobiliser, manifester leur sympathie, leur soutien, leur amour et leur reconnaissance au président Macky Sall, le bâtisseur du Sénégal moderne », a conclu Khafor Touré.