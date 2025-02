Conseil des ministres de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte : Sonko souligne l’urgence de restaurer les écosystèmes

La 4e session extraordinaire du Conseil des ministres de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte, s’est tenue ce vendredi 7 février à Dakar sous la présidence du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Dans ses propos, Ousmane Sonko a appelé à une remobilisation des États et à une redynamisation de l’Agence de la Grande Muraille Verte. Le Premier ministre a également souligné l’importance d’une coopération renforcée pour faire face aux défis environnementaux actuels.



Il a insisté sur l’urgence de restaurer les écosystèmes, promouvoir une agriculture résiliente et préserver les ressources naturelles, des priorités inscrites dans l’Agenda national de transformation Sénégal 2050.

Cette rencontre, qui réunit les ministres des pays membres, s’inscrit dans un contexte marqué par l’urgence climatique et la nécessité d’accélérer les efforts de reforestation et de résilience environnementale en Afrique.



À noter que la Grande Muraille Verte est l’un des projets phare de l’Union africaine. Elle a pour ambition de créer un corridor de verdure traversant plusieurs pays sahéliens pour lutter contre l’avancée du désert et favoriser un développement durable des zones touchées par la désertification.