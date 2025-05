Conseil des ministres :deux (2) Projets de décrets adoptés ce mercredi

Le chef de l’Etat a présidé ce mercredi la traditionnelle rencontre du gouvernement. Lors des échanges, plusieurs mesures ont été prises. En ce sens, au titre des textes législatives, et règlementaires, le Conseil a examiné et adopté deux projets de décrets, notamment :



Le Projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Institut national du Pétrole et du Gaz (INPG) ;



Le second Projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national des Transports aériens (CNTA).