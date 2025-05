Conseil des ministres du 14 mai : cinq priorités au cœur de l’agenda présidentiel

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mercredi 14 mai 2025 le Conseil des ministres, axé sur cinq thématiques clés. Du pèlerinage de Popenguine à la réforme du secteur du bâtiment, en passant par l’enseignement des langues nationales, le chef de l’État a fixé le cap.



Le président a tout d’abord tenu à féliciter la communauté chrétienne à l’occasion de l’élection du nouveau souverain pontife. « Je salue l’élection du Pape Léon XIV, un homme de foi, d’ouverture et de dialogue, dont la mission s’inscrit dans la solidarité, l’unité entre les peuples et la promotion d’un monde de paix, de stabilité et de justice », a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Il a ensuite assuré que l’État est « pleinement mobilisé » pour le bon déroulement de la 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine, prévue les 7, 8 et 9 juin.



Sécurité des bâtiments



Revenant sur l’effondrement récent d’un immeuble à Ngor, le président a insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance dans le secteur du bâtiment. « Je demande un renforcement des contrôles pour garantir la qualité, la durabilité et le respect des normes. Une cartographie nationale des bâtiments à risque doit être établie, avec des mesures adaptées », a-t-il ordonné.



Il a également prôné « une campagne nationale de sensibilisation sur les règles d’urbanisme et le Code de la construction », ainsi qu’une « homologation des matériaux de construction en commercialisation

et un contrôle rigoureux des chantiers avec des inspections régulières des services compétents de l’Etat et l’établissement des attestations de conformité selon des permis de construire dûment validés après avis systématique des responsables techniques et administratifs impliqués».



PAVIE 2 : un appui fort à l’entrepreneuriat



Le président s’est félicité du lancement du programme PAVIE 2, doté de 107 milliards de francs CFA, qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes. « Je félicite le Premier ministre pour le succès de ce lancement », a-t-il déclaré.



Il a insisté sur la nécessité de « soutenir davantage l’entreprenariat des jeunes et des femmes par l’accélération de la territorialisation des dispositifs d’encadrement et de financement, ainsi que l’optimisation des interventions publiques auprès des cibles. Ce qui devrait accentuer la transformation durable des secteurs à fort potentiel de croissance et de création d’emplois comme l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et le numérique. Il a demandé au Premier Ministre de veiller à une répartition équitable des financements dans toutes les localités du pays en favorisant les projets à fort impact sur la transformation de la production agricole et la souveraineté alimentaire. »



Le Chef de l’Etat a également indiqué au Premier Ministre la nécessité d’orienter, en priorité, les financements du PAVIE vers l’ancrage durable de l’autonomisation économique des femmes, notamment les femmes rurales, d’où « l’importance de l’adoption prochaine du projet de loi d’orientation relative à l’autonomisation économique des femmes. »



Pétrole et gaz



S’agissant des ressources naturelles, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur une gouvernance rigoureuse. « Dans cette phase cruciale de reprise en main de nos ressources naturelles, minières, pétrolières et gazières en particulier et de basculement progressif de certaines centrales de SENELEC vers le gaz, je demande au Premier Ministre de veiller à la bonne exécution des contrats signés avec nos partenaires mais également d’assurer une gouvernance optimale du secteur avec l’implication de toutes les parties prenantes publiques comme privées », a-t-il instruit.



Poursuivant, il a demandé au Ministre en charge de l’Energie et du Pétrole, au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopérationet au Secrétariat permanent du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETROGAZ) « de préparer, sous la supervision du Premier Ministre, la première réunion de l’organe, sous son magistère, avant fin juillet 2025, en présence des membres désignés et de toutes les représentations du secteur privé national. »



Enfin, le chef de l’État a réaffirmé l’importance stratégique de l’enseignement des langues nationales. « L’enseignement des langues nationales est un pilier de notre souveraineté », a-t-il souligné, avant d’appeler à « l’évaluation des politiques d’alphabétisation en cours, à la promotion de leur usage dans tous les secteurs, et à l’intégration des daaras dans le système éducatif ».