Conseil des ministres : vers une souveraineté alimentaire et un soutien à l'Économie Sociale

En Conseil des ministres ce mercredi, le Chef de l’État a défini une nouvelle stratégie pour le secteur agricole, insistant sur le fait que les performances de production doivent désormais s’intégrer dans une vision systémique. Cette approche selon le communiqué englobe la restructuration des marchés, la maîtrise des circuits de distribution et une transformation accrue des récoltes pour favoriser le consommer local.



Le Gouvernement est ainsi appelé à réguler la commercialisation des produits horticoles et à accélérer le déploiement du programme national d’infrastructures de stockage et de conservation.



Afin de garantir des revenus stables aux agriculteurs, le Président a instruit les ministres de l’Agriculture et de l’Industrie de conclure des conventions de commercialisation assurant l'écoulement des produits à des prix rémunérateurs.



Cette dynamique s'accompagne d'une volonté de promouvoir l'excellence nationale à travers la création d'un label qualité « Sénégal ». Pour soutenir cette ambition, les capacités de l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA) seront renforcées, particulièrement dans ses missions de valorisation des céréales et des productions horticoles.



Sur le plan de la protection sociale, une attention particulière est accordée à la constitution de stocks de sécurité pour les denrées stratégiques et à la stabilisation des prix de grande consommation.



Le Chef de l'État a également ordonné une évaluation rigoureuse de l'application de la loi sur les prix pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Enfin, il a rappelé que l'année 2026 est officiellement dédiée au développement de l'économie sociale et solidaire dans les territoires, marquant une volonté de territorialiser les politiques publiques de croissance.

