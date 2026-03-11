Dakar : le 10ème Forum sur la Sécurité s'ouvre en avril prochain

Le Président de la République a réaffirmé les piliers de la diplomatie sénégalaise, fondée sur la paix, le multilatéralisme et l’intégration africaine. Cette vision s'accompagne d'une volonté ferme de moderniser le réseau diplomatique et consulaire afin de rendre la politique étrangère du pays plus agile et efficace face aux défis contemporains.



Le Chef de l'État insiste sur la nécessité d'adapter nos représentations à l'étranger pour mieux servir les intérêts du Sénégal. À cet effet, il a annoncé la tenue de la Conférence des Ambassadeurs, Consuls généraux et Consuls les 18 et 19 avril 2026. Ce rendez-vous stratégique permettra de définir les nouvelles orientations de la carte diplomatique et de renforcer le lien avec la diaspora.



Juste après cette rencontre, le Sénégal confirmera son rôle de leader régional en accueillant, les 20 et 21 avril 2026, la 10ème édition du Forum de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique. Cet événement majeur réunira des décideurs politiques ainsi que des acteurs civils et militaires de haut niveau pour réfléchir aux solutions de stabilité sur le continent.



Ces deux événements marquent une séquence diplomatique intense qui place Dakar au centre de l'agenda sécuritaire et diplomatique africain. En mobilisant son réseau consulaire et en accueillant les débats sur la sécurité, le Sénégal consolide sa position de médiateur et de pôle d'influence stratégique dans le monde.

