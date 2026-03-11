Urgence et souveraineté : Le Premier Ministre débloque les grands projets structurants

Le Premier ministre a adressé des directives fermes au Gouvernement pour lever les obstacles entravant trois chantiers prioritaires. Entre retards de paiement, blocages logistiques et enjeux de gouvernance, l'objectif est clair : garantir la livraison des infrastructures avant les échéances majeures de 2026.





Souveraineté alimentaire et transformation industrielle

Le Programme national de Développement des Agropoles, véritable levier de la souveraineté alimentaire et de la création d'emplois, fait face à des difficultés opérationnelles. Pour y remédier, les ministres chargés des Finances et de l'Économie doivent prendre les mesures nécessaires pour accélérer les décaissements et apurer les situations critiques, notamment les arriérés de salaires. Une revue diligente avec la Banque Africaine de Développement est également prévue pour l'Agropole Nord afin de stabiliser les options stratégiques. Parallèlement, un cadre opérationnel doit être finalisé pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières agricoles des futures unités de transformation.



Enjeux des JOJ 2026 et aménagement urbain

Concernant le projet d’aménagement de la Corniche Ouest de Dakar, le Premier Ministre a déploré l'arrêt des travaux dû à des factures impayées. Dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2026, la mise à disposition du site est devenue une urgence absolue. En conséquence, les services compétents ont reçu l'ordre de régulariser immédiatement les décomptes en instance pour permettre une reprise du chantier sans délai et assurer une livraison conforme aux engagements internationaux du Sénégal.



Électrification rurale et réduction des inégalités

Le projet porté par l'ASER, essentiel pour l'accès universel à l'électricité, rencontre des obstacles majeurs lors du dédouanement des équipements importés. Ces blocages retardent l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Pour corriger cette situation, un dispositif de traitement accéléré en douane doit être mis en place pour le matériel destiné à l'électrification rurale. Un suivi rapproché sera assuré par les ministères de l'Énergie et des Finances jusqu'à la résolution complète des difficultés logistiques.



Transparence et renégociation des contrats

En conclusion, le Premier Ministre a annoncé le lancement d'une série de communications publiques sur les grands dossiers de l'État. La première intervention, prévue dès cette semaine, portera sur un sujet hautement stratégique : la renégociation des conventions et contrats conclus par l'État dans les secteurs clés de l'économie. Cette démarche vise à assurer un meilleur équilibre des partenariats et à préserver les intérêts de la Nation.

