Ligue des champions : Arsenal arrache le nul au bout du suspense face à Leverkusen

Dès le retour des vestiaires, les Allemands ont frappé les premiers. À la 46e minute, Robert Andrich a ouvert le score d’une frappe précise après un excellent service d’Álex Grimaldo, plongeant le stade dans l’euphorie.

Arsenal ou les "Invincibles 2.0"

Arsenal a toutefois refusé de céder. Alors que Leverkusen pensait tenir un précieux succès à domicile, les Gunners ont finalement égalisé dans les toutes dernières minutes. À la 89e minute, Kai Havertz, formé à Leverkusen, a transformé un penalty très discuté après une percée de Noni Madueke, bousculé dans la surface par Malik Tillman.

Un but symbolique pour Havertz, auteur de 46 réalisations en 155 matchs avec le club allemand avant son départ en Angleterre.

Grâce à cette égalisation tardive, Arsenal reste invaincu dans la compétition cette saison. Les Gunners, qui avaient réalisé un sans-faute en phase régulière avec huit victoires en huit rencontres, concèdent toutefois leur premier match nul.

Tout se jouera désormais lors du match retour à l’Emirates Stadium, où les Londoniens tenteront de valider leur billet pour les quarts de finale.

Avec Onze Mondial

