Infrastructures : Le Chef de l'État ordonne l'achèvement prioritaire des grands chantiers routiers

Le Président de la République a fait du désenclavement et de la mobilité une priorité absolue en ordonnant l'accélération des chantiers routiers sur l'ensemble du territoire.



Cette directive vise à répondre aux attentes pressantes des populations et des acteurs économiques pour qui la fluidité des transports est un levier de croissance indispensable.



Le Chef de l'État a instruit le gouvernement d'intensifier l'exécution des projets prioritaires déjà validés, tout en introduisant un nouveau Schéma routier national. Ce plan se veut une réponse structurelle à l'urbanisation accélérée du pays, permettant d'adapter le réseau aux nouvelles zones d'habitation et de services.



Il s'agit également de soutenir le déploiement des Pôles de développement en connectant efficacement les zones de production aux centres de consommation.



L'accélération concerne toutes les catégories d'infrastructures de transport, notamment le réseau autoroutier pour favoriser les échanges rapides interurbains ainsi que la réhabilitation et l'entretien pour préserver le patrimoine existant.



Un accent particulier est mis sur les pistes de production, axe crucial pour permettre aux agriculteurs d'écouler leurs récoltes, ainsi que sur les ouvrages de franchissement afin de supprimer définitivement les zones d'enclavement.



Ce nouveau schéma optimisé ne se limite pas à la simple pose de bitume. Il s'agit d'une planification intégrée où l'infrastructure accompagne le déploiement des pôles économiques régionaux.





L'objectif final est de garantir que chaque investissement routier génère un impact direct sur le développement local et la création d'emplois, tout en assurant une meilleure répartition de la richesse sur l'ensemble du territoire.

