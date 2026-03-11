Rosso : un réseau de trafic d'oignons dementelé

La Brigade Territoriale de Rosso a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité transnationale lors d'une opération menée dans la nuit du 9 au 10 mars 2026. Onze personnes ont été interpellées pour association de malfaiteurs et trafic illicite de produits agricoles vers la Mauritanie.





Grâce à des renseignements précis faisant état d'un trafic vers un pays limitrophe, les gendarmes ont déployé un dispositif de surveillance dans la commune de Ronkh, située dans le département de Dagana. L'opération a permis de surprendre neuf individus, dont six charretiers et trois manutentionnaires, au niveau d'un point de passage clandestin sur le fleuve Sénégal, au village de Khor.



L'enquête a progressé rapidement, permettant d'identifier le commanditaire, le capitaine de la pirogue et le chauffeur d'un camion qui avait initialement pris la fuite. Le véhicule a finalement été retrouvé à Ronkh, ainsi qu'un stock important de sacs d'oignons entreposés dans un magasin et destinés à l'exportation frauduleuse.



Le bilan matériel de l'opération est significatif : 365 sacs d'oignons de 25 kg chacun, un camion de marque Renault, six charrettes, six chevaux et un moteur de pirogue de marque Yamaha.



Les onze suspects sont actuellement aux mains de la justice. Cette saisie intervient dans un contexte de protection de la production nationale et de sécurisation des frontières face aux réseaux de fraude organisée qui exploitent les points de passage clandestins le long du fleuve Sénégal.

