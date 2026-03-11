Diagnostic et réformes : Le Premier Ministre place le capital humain au cœur de l'action gouvernementale

Le Premier Ministre a présenté une communication majeure axée sur la refonte des secteurs de l'Éducation et de la Santé. Face à un diagnostic sans concession des crises qui secouent ces piliers de la Nation, le Gouvernement réaffirme son engagement à travers le Pacte national de Stabilité sociale signé en mai 2025.





Le constat dressé révèle une crise profonde marquée par un déficit de personnel, des infrastructures dégradées et une inadéquation des curricula. Pour y remédier, le Gouvernement déploie un plan quinquennal de recrutement massif d'enseignants afin de garantir la continuité du service public. Les efforts se concentrent également sur la valorisation de la fonction enseignante, la formation diplômante universelle et une meilleure gestion des bourses estudiantines pour pacifier l'espace universitaire.





La nouvelle stratégie gouvernementale mise sur une réorganisation profonde, incluant la révision du Code de la Santé publique et de la carte sanitaire nationale. L'accent est désormais mis sur la prévention et la numérisation des systèmes d'information. Le Premier Ministre a souligné l'urgence de réduire la dépendance aux produits de santé importés tout en modernisant les équipements.





Pour soutenir ces réformes, le Chef du Gouvernement a appelé à un sursaut national de la part de tous les acteurs et partenaires. Il a insisté sur la nécessité pour les ministres de respecter scrupuleusement les engagements pris devant les syndicats et le patronat. L'objectif est de maintenir un dialogue permanent afin de prévenir les conflits sociaux et de garantir une stabilité indispensable à une croissance inclusive et durable.

