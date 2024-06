Conseil national de la consommation : Momar Ndao propose au ministre d'enlever les 10 FCFA de plus sur le kg de riz

Lors de la réunion du Conseil national de la consommation tenue ce vendredi, le ministre du Commerce et de l'Industrie a annoncé que le prix du kilogramme du riz ordinaire est fixé à 410 FCFA. Cette décision, bien qu'importante pour réguler le marché, a suscité des préoccupations concernant les problèmes de monnaie.



Le Président de l'Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN), Momar Ndao a indiqué aux autorités que fixer le prix à 410 FCFA par kilogramme pourrait poser des problèmes pratiques pour les consommateurs, notamment en termes de rendu de monnaie. "Monsieur le ministre, pour des questions de commodité, le prix du riz risque de poser des problèmes de monnaie en raison des 10 FCFA de plus sur le kilogramme," a-t-il déclaré.



Pour résoudre ce problème, M. Ndao propose : d'ajuster le prix à 400 FCFA le kilogramme. "Nous invitons les autorités à enlever les 10 FCFA supplémentaires et à fixer le prix à 400 FCFA," a-t-il ajouté.