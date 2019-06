Les experts et les membres du comité ministériel sur le Programme de la monnaie unique de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), réunis cette semaine à Abidjan, en Côte d’Ivoire, se sont prononcés sur le nom et le symbole de cette monnaie.



S’ils ont trouvé un consensus sur « ECO » comme dénomination de la monnaie unique de la Cedeao, ils se sont toutefois séparés sans parvenir à un accord sur le symbole de ladite monnaie. Au cours de leurs rencontres, ils ont également examiné d’autres questions relatives notamment à l’état de la convergence économique, au régime de change, au cadre de politiques monétaires, au modèle de la Banque centrale et à la mise en œuvre des dispositions liées au fonds spécial du financement de la feuille de route de cette monnaie.



Concernant les textes juridiques régissant le cadre institutionnel de l'harmonisation des statistiques de la balance des paiements dans l’espace Cedeao, ils ont exhorté l’Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO) à les transmettre de nouveau aux Banques centrales, avant de les soumettre à la commission de la Cedeao pour un nouvel examen.



A l’ouverture des travaux du comité ministériel, le président de la commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, a exprimé sa gratitude aux ministres des Finances des Etats membres présents pour leurs contributions fructueuses aux travaux, et à la commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) pour son appui financier et technique à l’organisation régionale pour la réalisation des études ayant permis la tenue de cette rencontre.



Selon lui, la rencontre ministérielle d’Abidjan marque une étape importante dans le processus conduisant à la réalisation de l’un des plus importants chantiers initiés par les Pères fondateurs de la Cedeao qu’est l’intégration monétaire avec la mise en place de la monnaie unique commune.