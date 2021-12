Construction Port multifonction de Ndayane: le DG du PAD, Aboubacar Sédikh Béye, rencontre les populations de Popenguine-Ndayane et Yene

Le Directeur Général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye, en compagnie de quelques-uns de ses directeurs sectoriels a rencontré ce Mercredi 15 Décembre 2021, les populations de Popenguine-Ndayane et de Yene, au siège de leur conseil municipal.





La rencontre de Popenguine-Ndayane a été présidé par l’adjoint au préfet de Mbour en compagnie du sous-préfet de Nguekhokh, du Maire de Popenguine, des chefs de services déconcentrés ( impôts, domaines, cadastre, eaux et forêt, entre autres) et des forces de défense et de sécurité.





A cette occasion, le maire de Popenguine avait à ses côtés, le conseil municipal, les populations de Popenguine Serére, de Popenguine Tefess et de Ndayane en plus des représentants des associations de femmes, dejeunes, des élèves-étudiants, du conseil national de la jeunesse entre autres.





Ouvrant la réunion, le sous-préfet, après avoir salué le déplacement du Directeur Général du Port Autonome de Dakar, a campé les objectifs de la réunion : « Présenter le projet du port de Ndayane aux populations et accueillir les avis ».





Quant au maire de Popenguine, il a d’abord souhaité la cordiale bienvenue au Directeur général du Port Autonome et à sa délégation avant de manifester tout le soutien que la population et lui-même comptent apporter à ce projet, qui, selon lui va sans doute transformer positivement leur zone.





Ainsi, le Directeur Général a introduit, Monsieur Meissa Mbaye, Coordonnateur dudit projet pour une présentation du projet du Port multifonctionnel de Ndayane. Ce dernier relèvera que face aux contraintes d’ordre foncier et à la congestion du port de Dakar adossé à la Ville, le choix du site de Ndayanese justifie par un environnement propice à la construction d’un nouveau port multifonctionnel de 4ème génération disposant :





-​Un tirant d’eau de -18 m pour accueillir les navires de 20 000 EVP



-​Un chanel de 5 Km dragué à -20 m



-​Une zone logistique et industrielle portuaire créatrice d’emplois, de valeur ajoutée, et d’activités d’exportation.



Mais aussi et surtout de faire de l’activité portuaire le moteur de l’émergence de notre pays, avec notamment des effets indus au niveau local :



•​Infrastructures communautaires de base (santé, éducation, loisirs entre autres) ;



•​Centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique ;



•​Investissement communautaires avec un quai de débarquement pour la pêche artisanale ;



• Financement d’activité s génératrice s de revenus pour les femmes entre autre ) ;

• Responsabilité sociétale de l’entreprise ;

• Création de milliers d’emplois

Les populations dans leur intervention se sont félicitées de cette démarche de partage, faitquelques suggestions constructives et marquéleur totale et entière adhésion à ce projet.





Informées, par le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, de l’organisation de la cérémonie de pose de la première pierredevant consacrer le démarrage des travaux de construction du port de Ndayane, pour le 06 janvier 2022, par le Président de la République, les populations de Popenguine, ont manifesté leur disponibilité a accompagné ce projet et à prendre une part active à ladite cérémonie.





CONCERNANT L’ETAPE DE YENNE, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar a informé le maire de Yéne entouré de ses collaborateurs, des chefs religieux, des chefs coutumiers et des représentants des jeunes, sur l’état d’avancement du projet de construction du port de Ndayane et de l’organisation de la cérémonie de pose de la première pierre devant consacrer le démarrage des travaux de construction du port de Ndayane, pour le 06 janvier 2022, par le Président de la République.



Après avoir salué la démarche du



Directeur Général du Port Autonome de Dakar, les populations de Yene avec en tête leur maire,ont réaffirmé leur adhésion à ce projet structurant et ont, par conséquent répondu à l’invitation du Directeur Général à la cérémonie de la pose de la première pierre