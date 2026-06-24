Construction au Sénégal : Le chiffre d’affaires progresse de 1,6 % au premier trimestre 2026

Le chiffre d’affaires (CA) du secteur de la construction au Sénégal a enregistré une hausse de 1,6 % au premier trimestre 2026 par rapport à la même période de l'année précédente, selon les dernières données publiées par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Cette progression globale est essentiellement portée par la forte dynamique des activités spécialisées de construction (+12,9 %), qui compense le repli du bâtiment et du génie civil.



Le rapport trimestriel de l'ANSD met en lumière des trajectoires contrastées selon les sous-secteurs d'activité, révélant une restructuration des performances de la construction en ce début d'année.



Portées par l'installation, les activités spécialisées bondissent de 12,9 %

Le moteur de la croissance sectorielle réside dans les activités spécialisées de construction, dont le chiffre d’affaires affiche une hausse à deux chiffres (+12,9 %). Cette performance est directement attribuable à la bonne tenue des travaux d’installation, qui progressent de 14,8 % sur la période sous revue.



À l'inverse, d'autres segments de cette catégorie affichent des bilans négatifs. C’est le cas des « autres travaux spécialisés de construction » qui s'effondrent de 35,0 %, de la démolition et préparation des sites (-1,6 %), ainsi que des travaux de finition qui enregistrent un repli total de 100 %.



Léger repli pour le bâtiment (-1,4 %) et baisse plus marquée du génie civil (-4,5 %)

La construction de bâtiments n'a pas suivi la même courbe ascendante et affiche un léger recul de 1,4 % de son chiffre d’affaires. Cette régression s'explique par la diminution de 7,2 % de l'activité de la promotion immobilière. Néanmoins, le segment de la construction pour compte de tiers maintient une relative stabilité avec une progression marginale de 0,3 %.



Le sous-secteur du génie civil subit quant à lui une baisse plus nette. Comparativement au premier trimestre 2025, son chiffre d’affaires recule de 4,5 % au cours du trimestre sous revue.