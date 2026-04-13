Contentieux Delta/Vicas contre Cheikh Dieng : la justice écarte les vices de forme et fixe le procès au 13 mai

Le tribunal correctionnel de Dakar a rejeté, mercredi 08 avril, les exceptions de nullité soulevées par la défense de l'ancien Directeur général de l'Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng, selon les informations du quotidien Les Echos. Ce dernier est accusé de faits présumés de diffamation par les sociétés Delta et Vicas. Le procès a été fixé au 13 mai 2026.



Pour rappel, Cheikh Dieng est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles à travers des citations directes que lui ont servi Vicas et Delta. Ces sociétés lui réclament d’ailleurs la somme de 200 millions FCFA en guise de dédommagement. Il avait, au cours d’une conférence de presse, déclaré que ces deux entreprises "sont celles choisies par le ministre Cheikh Tidiane Dieye pour bénéficier d’une entente directe". Il persistait en ajoutant que ces deux sociétés sont en situation monopoliste sur les marchés de l’Onas avec plus de 52% de la valeur totale des marchés 2021 à 2024