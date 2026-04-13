10e congrès UDEN : Papa Abdoulaye Diallo élu nouveau secrétaire général

Dans l’actualité syndicale au Sénégal, l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (UDEN) s’est dotée d’un nouveau secrétaire général. Il s’agit de Papa Abdoulaye Diallo, élu à l’issue du 10e congrès ordinaire de l’organisation.



Cette rencontre, qui s’est tenue les 9 et 10 avril à Pikine (banlieue de Dakar), a réuni de nombreux délégués venus de différentes localités du pays pour débattre des enjeux majeurs du secteur de l’éducation et de la vie syndicale.



L’élection de Papa Abdoulaye Diallo intervient dans un contexte marqué par des défis persistants dans le système éducatif sénégalais. Le nouveau secrétaire général aura pour mission de porter les revendications des enseignants et de renforcer le dialogue avec les autorités en vue d’améliorer les conditions de travail et la qualité de l’enseignement.



Ce congrès a également été l’occasion pour les membres de l’UDEN de réaffirmer leur engagement en faveur d’un syndicalisme responsable et constructif, au service de l’école sénégalaise.