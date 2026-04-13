Secrétariat général de l’ONU : quatre nouveaux pays africains soutiennent la candidature de Macky Sall

Depuis mars, l'ancien président sénégalais, Macky Sall, est officiellement candidat au poste de secrétaire général de l'ONU pour succéder à Antonio Guterres, avec un mandat débutant le 1er janvier 2027. Portée par le Burundi, cette candidature inattendue divise, son successeur Diomaye Faye refusant de la soutenir.
Au niveau africain, 37 pays, sous l'impulsion du président burundais Évariste Ndayishimiye, avait décidé de soutenir le dossier. Dans son édition de ce lundi 13 avril, le quotidien Les Echos révèle que ce nombre est passé à 41. Parmi les quatre nouveaux pays figurent le Rwanda de Paul Kagamé, l’Ethiopie, l’Ouganda et la Tanzanie.
En ce qui concerne Macky Sall, en compétition face à trois autres candidats, il est attendu le 22 avril pour son audition par une commission de l’Institution qu’il aspire diriger.
Au niveau africain, 37 pays, sous l'impulsion du président burundais Évariste Ndayishimiye, avait décidé de soutenir le dossier. Dans son édition de ce lundi 13 avril, le quotidien Les Echos révèle que ce nombre est passé à 41. Parmi les quatre nouveaux pays figurent le Rwanda de Paul Kagamé, l’Ethiopie, l’Ouganda et la Tanzanie.
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