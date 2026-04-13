Diffamation : le tribunal déclare irrecevable la plainte de Lat Diop contre Mbaye Sène et Ibrahima Dieng

Après plusieurs renvois pour divers motifs, le juge du tribunal correctionnel de Dakar a pris la décision de déclarer l’action publique irrecevable concernant la procédure judiciaire que l’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Lat Diop, avait initiée contre le journaliste Mbaye Sène de Dsports Tv et Ibrahima Dieng, ex-Directeur général de Guédiawaye Football Club, selon le quotidien Les Echos.



C’est en l’absence de toutes les parties que le magistrat a pris cette décision après avoir fait remarquer que les antagonistes ne se présentaient pas alors que le dossier revenait toujours en audience. Dans cette histoire, Lat Diop avait servi une citation directe à Ibrahima Dieng parce que celui-ci avait fait une sortie qu’il juge «virulente» sur lui.



D’après Lat Diop, c’est lors d’un point de presse et dans une émission sur Dsports Tv que Ibrahima Dieng l’aurait attaqué. Ibrahima Dieng aurait déclaré qu’entre les mois de mai et juin, quand le pays était en proie à des manifestations politiques violentes, Lat Diop l’aurait appelé pour lui confier une valise qui contenait plus de 1 milliard de F Cfa. "Je veux que le public sache, entre Lat Diop et moi, qui est le voleur. Entre Monsieur Lat Diop et moi, c’est le voleur qui crie au voleur", avait soutenu Ibrahima Dieng. Il a aussi précisé que le ministre lui aurait indiqué que ladite somme était destinée à la construction d’un centre à Mbour 4.



Par ailleurs, Dieng accusait Lat Diop d’avoir fait disparaître en 3 mois un budget d’un an et avait amené des insulteurs à la Can 2023 en Côte d’Ivoire avec des primes évaluées à des dizaines de millions de F Cfa. Il est même allé jusqu’à dire que les véritables destinataires des primes ne les ont pas reçues.

Des déclarations qui ont poussé Lat Diop à traîner Mbaye Sène et Ibrahima Dieng à la barre et à leur réclamer en guise de réparation la somme de 1.000.000.000 de F Cfa. D’autre part, le plaignant avait demandé que la chaîne Dsports Tv soit déclarée civilement responsable.