Grippe aviaire H9N2 au Sénégal : « Aucune menace actuelle», rassure le Dr Mamadou Ndiaye

Le directeur de la Prévention, Dr Mamadou Ndiaye, se veut rassurant suite au signalement par l’OMS d'un cas de grippe aviaire A (H9N2) chez un voyageur ayant séjourné dans le pays. Dans une interview accordée au journal l’Observateur, le spécialiste affirme que les investigations confirment l’absence de menace actuelle, précisant que « plus d'un mois après son départ, l'absence de foyers locaux prouve que la chaîne de transmission est inexistante ». Bien que les contacts du patient n'aient pu être joints, les autorités soulignent que le risque de transmission interhumaine demeure extrêmement rare sur le plan scientifique.



Face à cette situation, le ministère de la Santé maintient une surveillance rigoureuse en étroite collaboration avec les services vétérinaires pour surveiller toute mutation potentielle de la souche. Le Dr Ndiaye insiste sur le fait qu'il n'y a aucune nécessité de mesures restrictives pour les voyageurs et réitère l'importance des gestes barrières. Il lance toutefois un appel à la vigilance, « nous appelons à la vigilance, notamment chez les aviculteurs, face à toute mortalité anormale de volailles », afin de garantir une détection précoce de tout foyer animal éventuel.