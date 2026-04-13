Rabat : le procès en appel des 18 supporters sénégalais s’ouvre ce lundi 13 avril

Après plusieurs semaines d’incertitude et des reports successifs, ce lundi 13 avril 2026, la Cour d’appel de Rabat examine le sort des 18 Sénégalais et du ressortissant français détenus depuis la finale de la CAN 2025. Initialement prévue pour le 16 mars, puis décalée au 30 mars à la demande du parquet et de la partie civile marocaine, l’audience s’ouvre finalement ce matin dans la capitale chérifienne.



Pour rappel, après la finale controversée du 18 janvier dernier au stade Moulay-Abdellah du Maroc, les supporters des Lions de la Teranga ont été arrêtés pour des actes de violences et condamnés, en première instance, à des peines de prison allant de trois mois à un an ferme.



Mais au-delà des prétoires, le dossier se joue également sur le terrain politique. À Dakar, le nouvel exécutif suit l'affaire de très près. Le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko ont choisi de privilégier la « diplomatie ». Des discussions sont en cours avec les autorités marocaines pour explorer la piste d'une grâce royale, geste qui permettrait d'apaiser les tensions et de préserver l'excellence des relations entre les deux pays frères. Mais pour cela, il faudrait que toutes les voies de recours judiciaires soient épuisées.