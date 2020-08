Contentieux entre l’Etat et AMA Sénégal : 15 ans après la rupture, plus de 2 000 ex-travailleurs courent derrière leurs indemnités

Ce mercredi 5 août 2020, marque la 15e année depuis la rupture entre l’Etat et AMA Sénégal. Et depuis lors, plus de 2000 travailleurs de la défunte société courent derrière leurs indemnités estimées à plus de 3 milliards de F Cfa. Un de leurs avocats Me Massokhna Kane, informe que le contentieux les opposant est pendante devant la justice et le délibéré est attendu le 28 août prochain.



« La procédure est pendante devant le tribunal du Travail qui a mis l’affaire en délibéré et pour rendre sa décision en principe le 28 août 2020 », a déclaré l’avocat, d’entrée.



A en croire la robe noire qui réagissait sur la Rfm, environ 2000 travailleurs réclamaient à l’Etat du Sénégal « le paiement de trois (3) milliards de F Cfa que l’Etat s’était engagé à payer et avait même commencé à payer ».



Mais, a-t-il regretté, c’est par la suite que l’Etat de par « l’Agent judiciaire de l’Etat s’est rétracté pour dire qu’il ne devait pas et nous avons été obligés d’engager des procédures, avons attrait aussi bien l’Etat du Sénégal que AMA international devant le tribunal du Travail. Cette fois-ci, nous ne réclamons pas 3 milliards mais plus de 15 milliards de F Cfa ».



Le Secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du nettoiement et par ailleurs ex-travailleur de la défunte société AMA Sénégal, Madany Sy, informe qu’il y avait pourtant un Comité paritaire pour régler la situation, mais cela n’a pas eu de suivi, a-t-il déploré.



« L’ancien Premier ministre Boun Abdalllah Dionne avait mis en place un Comité paritaire pour régler la situation des ex-travailleurs de AMA Sénégal. Mais malheureusement ce Comité ne s’était réuni qu’une seule fois du temps de Abdoulaye Diouf Sarr quand il était ministre des Collectivité locales », a-t-il rappelé.



Depuis lors, les travailleurs courent derrière leur indemnisation, c’est une honte, c’est une hérésie. Il y a des ex-travailleurs qui sont aujourd’hui dans la dèche, des familles qui se sont disloqués, des enfants qui ne partent plus à l’école, s'est il désolé.