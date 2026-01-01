CAN 2025: victoires historiques, ambiance à la peine, arbitrage... tops et flops du 1er tour

Le Bénin et le Mozambique écrivent leur histoire



Les Écureuils sont devenus les Guépards du Bénin, ce n'est pas pour rien. Les Béninois, après 15 matchs sans jamais gagner à la CAN, ont connu leur premier succès face au Botswana (1-0). Le Mozambique a réalisé le même exploit avec une première victoire historique contre le Gabon dans un match spectaculaire (3-2). Mieux encore, ces deux sélections qui totalisent trois points chacune après ces phases de groupes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes.



Qui attendait le Cameroun à ce niveau ?



Il y a deux semaines, il était bien difficile d'imaginer le Cameroun terminer deuxième de ce groupe F et tenir la dragée haute à la Côte d'Ivoire. Les Lions eux-mêmes n'espéraient peut-être pas tant de ce début de CAN. David Pagou a réussi à monter en très peu de temps un collectif qui traville bien, qui ne rechigne pas à l'effort et dont quelques individualités, Bryan Mbeumo le premier, permettent à cette sélection de frapper fort. Une belle surprise.



Peut-on prétendre à une qualification en huitièmes de finale d'un grand tournoi après une défaite contre le Nigeria et deux matchs nuls contre l'Ouganda et la Tunisie en phase de groupe ? La question mérite d'être posée après l'obtention d'un ticket pour les matchs à élimination directe par la Tanzanie qui totalisait deux petits points. Pas vraiment l'idée qu'on se fait d'une telle compétition.



Le Gabon dit au revoir à la CAN et à Aubameyang



Après un parcours dans les qualifications pour la Coupe du monde exceptionnel (25 points sur 30), la reprise en main de la sélection par Thierry Mouyouma et la réunion des cadres de la sélection (Aubameyang, Lemina, Allevinah...) sous une même bannière pour cette CAN, le Gabon était attendu comme une équipe capable de créer la surprise. Il n'en a rien été. Après deux premiers matchs décevants et deux défaites, les Panthères ont pris la porte pour ce qui était probablement la dernière CAN d'Aubameyang.



Initialement prévue à l'été 2025, mais décalée en raison de la Coupe du monde des clubs voulue par la FIFA, la CAN avait été décalée par la CAF en hiver, entre fin janvier et février. Sauf que, depuis 2024 et la refonte du calendrier de la Ligue des champions par l'UEFA, deux matchs de C1 se tiennent désormais en janvier. Pour éviter que trop de joueurs ratent ces ces rencontres, la CAF a encore une fois changé les dates pour (21 décembre - 18 janvier). Soit la période à la pluviométrie la plus élevée de l'année au Maroc, dans une année aux pluies particulièrement abondantes. De quoi vider les fanzone et mettre un coup à la ferveur globale autour du tournoi.