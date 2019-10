Contentieux entre les Douanes et les grossistes : le Sénégal menacé d’une rupture de médicaments

Un différend entre les Douanes et les grossistes-répartiteurs pharmaceutiques du Sénégal risque de plonger le Sénégal dans une situation très grave. En effet, un contentieux sur l’introduction dans le pays de produits médicamenteux, d’une valeur de 38 milliards de F Cfa, pourrait aboutir à la fermeture de plusieurs pharmacies.



Selon L’Observateur, les douaniers reprochent aux grossistes d'avoir effectué des importations de médicaments sans autorisation sur le marché en vigueur.



Cette situation risque de se répercuter sur les malades. À en croire au directeur de la Pharmacie et du médicament, Pr Yérim Mbagnick Diop, si les pharmacies arrêtent leurs importations de 800 molécules, en moins d’une semaine, on verra des gens mourir dans ce pays.