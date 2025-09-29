Contentieux financier : la Poste-Burkina réclame plus de 7 milliards FCFA à Money Express

Le tribunal de commerce de Dakar a examiné pour la première fois le litige opposant La Poste-Burkina à la société Money Express. L’établissement public burkinabé réclame à son ancien partenaire la somme de 7,128 milliards de FCFA.



Selon les informations du journal Libération de ce lundi, cette créance trouve son origine dans un contrat d’adhésion signé le 11 mai 2005, autorisant alors Sona-Post Burkina (devenue La Poste-Burkina) à utiliser le réseau Money Express pour offrir des services de transfert d’argent à ses clients et pour ses propres opérations internationales.



Pour garantir le recouvrement de cette créance, La Poste-Burkina a obtenu une ordonnance autorisant une saisie conservatoire (n°600/2025 du 15 mai 2025) sur les comptes et avoirs de Money Express. Les opérations de saisie, réalisées par Me Adama Dia, huissier de justice à Dakar, entre les 7 et 15 juillet 2025, n’ont toutefois pas permis de récupérer les fonds escomptés.



Dans son assignation, La Poste-Burkina indique que « l'analyse des actes de saisie laisse entrevoir que Money Express Sa en tant que société n'a soit pas de comptes bancaires, ou ses comptes sont clôturés ou totalement débiteurs ».



L’établissement public demande en conséquence au tribunal de commerce de déclarer Money Express en cessation de paiement, de nommer un juge-commissaire et un syndic en vue de sa liquidation judiciaire. L’affaire a été mise en délibéré et suivra son cours dans les prochaines semaines.