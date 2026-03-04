Souveraineté alimentaire : le Président Diomaye Faye lance la modernisation accélérée de l'élevage

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné en Conseil des ministres ce mercredi 4 mars 2026 une transformation systémique du sous-secteur de l'élevage, pilier stratégique de la souveraineté alimentaire nationale. Le Chef de l'État a instruit le gouvernement de mobiliser des leviers financiers et structurels inédits pour passer d'un « élevage de subsistance à une exploitation industrielle moderne et compétitive ». Cette dynamique repose selon le communiqué sur la « création imminente d'un Fonds national de Développement de l'Élevage, conçu comme un instrument public de financement robuste alimenté par des ressources endogènes issues des filières du secteur ».



La nouvelle stratégie présidentielle privilégie une approche collective avec la mise en place de coopératives communautaires et l'intensification des actions de modernisation des productions animales. L'objectif final est l'atteinte de l'autosuffisance en viande à travers une collaboration étroite entre le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, le Secrétariat d'État aux Coopératives et les organisations professionnelles d'éleveurs. Ce partenariat doit permettre d'améliorer les rendements et de structurer durablement les circuits de production sur l'ensemble du territoire national.



Le Chef de l'État a fixé des priorités territoriales et législatives claires pour sécuriser l'activité pastorale. Cela comprend l'engagement immédiat de concertations pour la gestion moderne des abattoirs, foirails et marchés de bétail, ainsi qu'une évaluation de l'application du Code pastoral. Par ailleurs, le Président exige l'accélération du plan de transformation du Ranch de Dolly et le renforcement des moyens du Haras national de Kébémer. La sécurité des exploitations est également une priorité absolue avec l'impulsion d'une stratégie avancée de lutte contre le vol de bétail.



Pour pérenniser ces acquis, le Président mise sur le capital humain et l'innovation en demandant le développement des écoles nationales, instituts et centres de recherche spécialisés. Le Gouvernement est également chargé de faire adopter, dans les meilleurs délais, le projet de loi d’orientation agrosylvopastorale et halieutique pour offrir un cadre juridique stable aux investissements. Enfin, la préparation de la prochaine Journée nationale de l’Élevage servira de plateforme pour évaluer les progrès accomplis vers cette transformation radicale du secteur.