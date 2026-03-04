JOJ Dakar 2026 : le chef de l'Etat exige une accélération des chantiers à Diamniadio et Saly

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ordonné ce mercredi 4 mars 2026 une évaluation urgente du niveau d’exécution des infrastructures dédiées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Suite à une visite d’inspection effectuée le 1er mars dernier, le Chef de l’État a instruit le Ministre des Infrastructures de lever sans délai les obstacles techniques pour garantir la réception effective des ouvrages. Cette directive vise à sécuriser le calendrier de livraison des sites de compétition et d'hébergement avant l'ouverture de cet événement planétaire.



L'accent est mis particulièrement sur les communes de Diamniadio et de Saly Portudal, pôles névralgiques de la compétition. Le Président a souligné le "prix qu'il attache" à l'amélioration du cadre de vie dans ces localités hôtes. Concrètement, le Gouvernement doit accélérer la réalisation des voiries d’accès et les aménagements paysagers entourant les sites sportifs. L'objectif est d'assurer une fluidité totale des déplacements pour les athlètes et les délégations, tout en laissant un héritage infrastructurel durable aux populations locales.



Cette reprise en main présidentielle marque une phase critique dans la préparation des Jeux. Le Chef de l'État demande une prise en charge immédiate des "problématiques urgentes" liées à la réception des chantiers. En mobilisant les services de l'État sur la voirie et l'urbanisme, la présidence souhaite transformer ces sites en vitrines de la modernité sénégalaise, garantissant que le pays sera prêt à accueillir la jeunesse mondiale dans des conditions de confort et de sécurité optimales dès 2026.