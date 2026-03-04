Droits des femmes : Vers des concertations nationales inclusives avant la fin de l'année

À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a défini en Conseil des ministres les nouvelles orientations de la politique nationale en faveur de la condition féminine. Placé sous le thème « Droits, Justice, Action pour toutes les femmes et les filles », ce programme met l'accent sur l'autonomisation économique, l'éducation des jeunes filles et la lutte contre les violences de genre. Le Chef de l'État a notamment instruit la tenue de concertations nationales inclusives avant la fin de l'année 2026 pour définir la contribution des femmes à l'Agenda Sénégal 2050.



Le Président a particulièrement salué les efforts fournis envers les femmes résidant en milieu rural, tout en soulignant la nécessité d'accentuer la sensibilisation contre les discriminations. Le Gouvernement est ainsi sommé d'intensifier la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Pour garantir l'efficacité de ces mesures, le Chef de l'État préconise une implication directe et accrue des organisations féminines dans la mise en œuvre des politiques publiques, transformant ces structures en véritables partenaires du déploiement des projets de terrain.



Le volet économique constitue le socle de cette nouvelle dynamique avec une demande ferme adressée au Ministre de la Famille et des Solidarités pour accélérer les réformes liées à la promotion économique et à la protection sociale. L'objectif est de renforcer l'autonomie financière des femmes à travers des programmes de financement et de renforcement de capacités dédiés. Ces réformes culmineront avec les concertations nationales de fin d'année, visant à intégrer pleinement la voix des femmes dans la trajectoire de transformation systémique du pays à l'horizon 2050.