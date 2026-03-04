Stabilité scolaire : le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à un « sursaut patriotique » des enseignants

Le Président de la République a lancé ce mercredi 4 mars 2026 un appel solennel au gouvernement et aux syndicats d'enseignants pour instaurer une stabilité durable du climat social dans le secteur de l'éducation. Qualifiant l'école de pilier du pacte républicain, le Chef de l'État exige la continuité des activités pédagogiques et le bon déroulement des examens nationaux. Evoquant les « tensions syndicales marqué par des plans d'action répétés », le Président sollicitant désormais un engagement patriotique de tous les acteurs pour préserver la crédibilité du système éducatif sénégalais.





Le Chef de l'État a également instruit le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du Programme national de construction et de réhabilitation des établissements scolaires. L'objectif affiché selon le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, est d'améliorer significativement le cadre de vie des élèves et des enseignants dans les écoles, lycées et collèges publics. Cette modernisation des infrastructures devra désormais intégrer des aménagements paysagers adaptés, visant à offrir un environnement d'apprentissage plus sain et propice à l'excellence académique prônée par les autorités.



Le volet pédagogique constitue le troisième axe de cette communication présidentielle avec l'instruction donnée aux ministres de l'Éducation et de la Formation professionnelle d'intensifier la révision des curricula. Cette réforme vise à aligner plus étroitement les enseignements sur les besoins réels de l'économie nationale tout en renforçant l'intégration des outils numériques dans les salles de classe. Le Président réaffirme ainsi sa volonté de transformer l'école sénégalaise en un levier de développement technologique et professionnel, capable de répondre aux défis du marché de l'emploi contemporain.