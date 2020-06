Contrat Akilee-Senelec: une rencontre lundi pour valider la décision du chef de l’Etat

Va-t-on vers une épilogue de la polémique Akilee-Senelec... En tout état de fait, une rencontre est prévue, lundi après-midi, entre la startup dirigée par Amadou Ly et la société nationale d’électricité autour du fameux contrat sur les compteurs intelligents dont le chef de l’Etat Macky Sall aurait demandé l'annulation pure et simple.



D’après nos confrères du journal L'AS, le face-à-face entre les deux Directeurs généraux Amadou Ly et Papa Demba Bitèye, aura lieu dans les locaux de la Senelec. Sous la supervision de l’Agent judiciaire de l’État Antoine Félix Diome et du Pca de la Senelec, Serigne Mbaye Dia dit Khalifa Dia.



Le journal d’affirmer qu’il sera question pendant la rencontre, de notifier officiellement à Amadou Ly la décision exprimée par le Président Sall de racheter les parts d’Akilee.