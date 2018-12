Contrat d'affermage de l'eau : les autorités sur le point de prolonger la SDE

Le contrat d'affermage de la production et de la distribution de l'eau à Dakar entre la Sénégalaise des Eaux (SDE) et l'Etat du Sénégal arrive à terme le 31 décembre 2018. Le marché a été attribué à l'entreprise Suez, mais ses concurrents ont déposé il y a plus de deux mois de cela un recours auprès de l'Autorité de régulation des marché publics (Armp).



D'après des sources du journal "Enquête", le contrat de la SDE aurait déjà fait l'objet d'un avenant de 6 mois. Du côté du ministère de l'Hydraulique, dirigé par le beau-frère du Président, Mansour Faye, il n' y a toujours pas moyen de tirer des explications claires sur l'avenir très prochain (après le 31 décembre 2018) de la gestion de l'eau à Dakar. "C'est vrai que le contrat avec la SDE arrive à expiration dans moins d'une semaine, mais l'Etat saura prendre les mesures idoines, même si rien n'est encore signé avec la Sénégalaise des Eaux", confie une source dudit ministère à nos confrères.



Autre part, Enquête croit savoir que l'Etat serait derrière le ralentissement des dossiers de recours à l'Armp, à cause de l'élection présidentielle de février prochain.