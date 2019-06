Contre le jihad en Afrique, le Rwandais Paul Kagame sonne le rassemblement des pays africains

Paul Kagame prend les choses en main. Quelques heures après un nouvel épisode du cycle d'atrocités intercommunautaires qui frappe le Mali depuis plusieurs mois, attisé par les jihadistes locaux, le président rwandais fait ce constat : les pays africains "doivent travailler ensemble" pour lutter contre le terrorisme. Sinon, a-t-il expliqué à Libreville le 10 juin 2019, en réponse à une question sur la lutte contre le terrorime, "nous ne réussirons pas à mettre fin" aux problèmes sécuritaires sur le continent.



C'est aux Africains de résoudre les problèmes africains

Cette coopération est "nécessaire" car "certains problèmes traversent les frontières, ils ne sont pas confinés à une zone ou à un pays", a précisé M. Kagame lors d'une conférence de presse en anglais, à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'Etat gabonais Ali Bongo Ondimba. Pour le président rwandais, la chose est entendue : la résolution des problèmes africains doit être africaine.



Des aides "venues de l'extérieur du continent (...) peuvent parfois compliquer encore plus les problèmes", a-t-il développé dans une allusion à l'opération française Barkhane au Mali. "La meilleure façon" de résoudre les problèmes "est de travailler avec les pays africains et des institutions comme l'Union africaine (...) et de venir ensuite les aider dans leurs initiatives."