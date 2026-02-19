Réseau social
SN HLM : Bassirou Kébé réagit et parle d’un « non-événement » après son remplacement
Révoqué de ses fonctions à la tête de la Société nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM), Bassirou Kébé n’a pas tardé à réagir.
 
Sur sa page Facebook, le membre de Pastef a relativisé son départ, le qualifiant de « non-événement ». « Salam les patriotes, merci pour tout. C’est un non-événement. Le combat continue », a-t-il écrit.
 
Pour l’heure, les raisons de son remplacement n’ont pas été officiellement précisées. Il est remplacé par Pape Abdourahmane Dabo, ingénieur des Travaux publics, désormais nommé Directeur général de la SN HLM.


Moussa Ndongo

Jeudi 19 Février 2026 - 00:44


