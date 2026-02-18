Ligue 1: Habib Beye nommé officiellement entraîneur de l'Olympique de Marseille

Habib Beye, ancien coach du Red Star et de Rennes, a été nommé entraîneur de l'OM, a annoncé ce mercredi soir le club marseillais, dont il a été joueur et capitaine.



Le club a donc comme annoncé depuis plusieurs jours décidé de nommer l’ancien défenseur et capitaine du club, Habib Beye, à ce poste.



L’officialisation a été faite ce mercredi soir par le club phocéen.



Le désormais ancien entraineur du Stade Rennais s’est engagé jusqu’en 2027 avec l’actuel quatrième de Ligue 1.



Il aura deux matchs importants en Ligue 1 à négocier contre le Stade Brestois et le concurrent direct au podium, l’Olympique Lyonnais avant la trêve internationale.