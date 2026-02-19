Début du Ramadan et du Carême : le Président Diomaye salue le dialogue interreligieux au Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations et vœux à la Oumah islamique ainsi qu’à la Communauté chrétienne, à l’occasion du début du mois béni de Ramadan et du Carême, avant de prier, avec l’ensemble de la Nation, pour un Sénégal de paix, de prospérité et de solidarité.
A cet égard, il a salué le dialogue interreligieux au Sénégal, renforcé par le soutien permanent de l’Etat au culte, à travers notamment la Délégation générale aux Affaires religieuses (DEGAR). Rappelant au Gouvernement la nécessité d’accompagner les communautés durant cette période exceptionnelle de ferveur religieuse, le chef de l’Etat a demandé de renforcer les ressources consacrées au culte.
A cet égard, il a salué le dialogue interreligieux au Sénégal, renforcé par le soutien permanent de l’Etat au culte, à travers notamment la Délégation générale aux Affaires religieuses (DEGAR). Rappelant au Gouvernement la nécessité d’accompagner les communautés durant cette période exceptionnelle de ferveur religieuse, le chef de l’Etat a demandé de renforcer les ressources consacrées au culte.
Autres articles
-
Temps de carême : le curé de Kolda invite à conjuguer foi et travail
-
Crise à la RTS : l'intersyndicale exige le limogeage de Pape Alé Niang
-
Ramadan 2026 : le jeûne débute ce jeudi 19 février au Sénégal (CONACOC)
-
Nafila du jour: 10 rakas pour « préserver sa chair de la flamme de l’enfer »
-
Crise ouverte à la RTS : l’UNSAS dénonce une « tentative d’intimidation » et appelle à l’arbitrage de l’État