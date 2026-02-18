Temps de carême : le curé de Kolda invite à conjuguer foi et travail

La célébration de l’eucharistie des Cendres, marquant l’entrée dans le temps de carême, a vécu ce mercredi 18 février à la Paroisse Notre Dame des Victoires de Kolda. Devant une assemblée nombreuse de fidèles, le curé de la paroisse, l’Abbé Bernard Demba Boiro, a délivré un message centré sur la responsabilité et l’engagement chrétien.



« Le carême ne doit pas servir de prétexte pour ne pas travailler », a-t-il insisté au cours de son homélie. Pour le prêtre, cette période liturgique ne saurait être interprétée comme un ralentissement des activités quotidiennes, mais plutôt comme un temps de renouveau intérieur qui doit se refléter dans les actes.



« Il faut accomplir les tâches qui nous incombent », a-t-il ajouté, invitant les fidèles à conjuguer foi et devoir professionnel, familial et social. Selon lui, le véritable esprit du carême réside dans la transformation personnelle, loin de toute forme de négligence ou de relâchement.



L’abbé Boiro a rappelé que le carême est avant tout un moment de conversion, de prière et de partage. Il a exhorté les chrétiens à renforcer leur solidarité envers les plus démunis, à travers des gestes concrets de soutien et de compassion.



Cette célébration a également enregistré la présence de Jean Pierre Bassene, Evêque de Kolda, dont la participation a rehaussé l’éclat de l’événement. Sa présence témoigne de l’importance accordée à cette étape majeure du calendrier liturgique chrétien.



À travers ce message, l’Église appelle les fidèles à vivre un carême actif, responsable et profondément ancré dans les valeurs de travail, de foi et de solidarité.