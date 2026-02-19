Mise en accusation annoncée : Abdoulaye Diouf Sarr dit attendre les « griefs précis » de l’Assemblée nationale

Comme évoqué par plusieurs médias, une procédure de mise en accusation visant Abdoulaye Diouf Sarr devant l’Assemblée nationale du Sénégal semble se préciser.



Sur sa page Facebook, l’ancien ministre de la Santé a confirmé avoir été informé de la convocation : « Je viens d’apprendre la convocation de l’Assemblée nationale pour une procédure de mise en accusation me concernant », a-t-il écrit.



À ce stade, il rappelle que le « rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds Covid-19 ne m’a imputé aucune infraction financière ».



« Nous attendons donc l’ouverture formelle de la procédure afin de prendre connaissance des griefs précis qui fonderaient cette saisine », a assuré l’ancien ministre sous le régime de Macky Sall.



Le Secrétaire Général Renaissance Républicaine affirme demeurer pleinement attaché au respect des institutions de la République et au bon fonctionnement de l’État de droit. « C’est dans cet esprit de responsabilité et de transparence que j’aborderai cette étape », a ajouté l’ancien maire de Yoff.



Enfin, Abdoulaye Diouf Sarr appelle ses proches, ses amis et ses camarades de la Renaissance Républicaine à garder leur sérénité et leur dignité. Il estime que la confiance dans nos institutions doit rester notre boussole. « La vérité des faits finira toujours par prévaloir », a soutenu l’ancien ministre.