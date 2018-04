Contre le parrainage: Le Frds chez les 7 Sages ce mercredi

Le Front démocratique et social de résistance nationale (FDR) qui regroupe des syndicalistes, partis de l'opposition et de la société civile a organisé ce mardi une conférence de presse pour parler de la situation du pays mais, également annoncer la déposition d'un recours contre l'adoption du parrainage auprès du Conseil constitutionnel demain.



« Demain à 15h, les députés de l’opposition vont déposer le recours auprès du Conseil constitutionnel et tous les leaders et forces démocratiques et sociales de ce pays sont invités à accompagner la délégation qui doit déposer le recours auprès du conseil constitutionnel », a déclaré le FDR.



Selon les leaders du Front, "la première journée de résistance nationale du 19 avril 2018 a enregistré un réel succès : malgré les interdictions, malgré l’armada de la machine de répression du pouvoir en place"

Ils indiquent également que la lutte ne fait que commencer et qu'elle prendra plusieurs formes : recours devant le Conseil constitutionnel, la cour suprême, la CEDEAO et l’Union africaine, journées hebdomadaires de résistance nationale, actions d’information et de sensibilisation de masse, marche, tournée, meeting et grand rassemblement citoyen sur le terrain, dans toutes les localités et à travers le diaspora.



"Nous le disons haut et fort aux membres du Conseil constitutionnel, individuellement et collectivement : Il n’est plus question que d’un côté, ils acceptent de se substituer au législateur comme par exemple lors des législatives de juillet 2017 à la demande de Macky Sall, et que d’un autre côté, ils se déclarent systématiquement incompétents devant la saisine de l’opposition", disent-ils.