Contrebande : Huit (8) individus interceptés au large de Somone avec 6,5 tonnes de produits prohibés

La Police nationale a annoncé l'interpellation, dans la nuit du 18 au 19 mai 2025, de huit individus suspectés de contrebande de denrées alimentaires par le Commissariat spécial du port (DPAF). Les suspects ont été arrêtés vers 2h du matin au large de Somone, alors qu'ils naviguaient à bord d'une pirogue



Accostée à la base navale de la Marine nationale à 13 heures 15 minutes, la pirogue contenait une marchandise prohibée importée en contrebande, composée de huit cent trente-sept (837) caisses de poulets, estimées à six (06) tonnes 500 kilogrammes, de trois (03) sacs de sucre et d’un (01) bidon de vingt (20) litres d’huile, rapporte la source.



Interrogé au poste de police, le capitaine en second de la pirogue a reconnu que la marchandise provenait de la Gambie et avait pour destination finale Thiaroye-sur-Mer, où elle devait être écoulée.



Les huit suspects ont été placés en garde à vue en attendant leur présentation à la Douane pour les suites judiciaires.