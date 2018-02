Contribution-Dakar capitale de la Paix Universelle : Un long processus (Par Déthié Diouf)

Alhamndoulilla Rabi Alamina le 1er sommet mondial de la paix en terre africaine a vécu. Selon les avis internationaux et nationaux, un succès jusque-là inégalé. Que de défis relevés.



Le chemin a été long et sinueux. Depuis le 1er Ambassadeur de Paix Sénégalais nommé en 2001, Pr Oumar NDONGO et son équipe (Feu Imam Hassane CISSE, Mourchid Iyane THIAM, Mme Fatou Kiné DIAW), en passant par les Conférences Internationales des Leaders (ILC), par les Festivals Globaux pour la Paix (GPF), au 1er Sommet Mondial de la Paix en 2009 à Séoul à ce 1er sommet mondial de 2018 à Dakar, beaucoup de réalisations et d’obstacles surmontés au seul bénéfice de la VRAIE PAIX.



Ce Sommet a été exceptionnel à tous point de vue. Ce qui a permis l’installation de l’AIPP, AIPD, AICTP.

Fait exceptionnel encore, un bateau de secours offert par Mother MOON aux populations de Gorée pour faire face aux urgences médicales et autres nécessités.



Notre pays, terre de la Téranga, a été et demeure sous le feu de la curiosité mondiale. Dakar est l’actuelle capitale de la Paix Mondiale.



Conformément à sa vision « One Family Under God, une seule famille sous Dieu », la FPU, au vu du travail réalisé par Feu Cheikh Imam Hassane CISSE, qui était le représentant de l’Islam dans le bureau mondial, et qui a parcouru le monde pour donner le vrai visage de l’Islam ouvert et inclusif, renforcé par Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada nommé en Côte d’Ivoire dans ses missions propres, ajouté aux réalisations des dignes Ambassadeurs de Paix du Sénégal notamment l’initiative pour la non-violence électoral en 2012 ont conforté la vision divine de Mother MOON dans son choix en faveur de notre pays.

Dieu ne se trompe jamais. Voilà pourquoi, IL a choisi au moment opportun, un homme exceptionnel qui a joué le déclic pour l’organisation et la réussite de ce 1er Sommet mondial, on veut nommer Son Excellence Cheikh Mansour Diouf.



Sa nomination est certes récente (avril 2017), mais son altruiste légendaire, son leadership et professionnalisme, sa crédibilité, son patriotisme exemplaire et sa foi inébranlable en l’islam par le biais de son illustre guide Cheikh Ahmadou Bamba, ont grandement aidé à inscrire notre Sénégal en lettres d’or dans les plus belles pages de la FPU et du monde pour la paix.



L’historique décision d’abriter le sommet et l’adresse d’un courage et d’une pertinence rarement égalé du Chef de l’Etat Macky SALL qui a retentit dans notre joyau national, le CICAD, continue d’alimenter les discussions de nos collègues internationaux.



Votre seul souci pour l’avènement d’une Afrique nouvelle, solidaire, co-prospère, basée sur les valeurs universelles, dont elle est dépositaire partant du Sénégal, trouve un écho favorable avec les décisions extraordinaires de Mother MOON, cofondatrice de la FPU de faire de Dakar la rampe de lancement de nos aspirations communes.



La FPU porte le projet de réforme de l’ONU avec la création d’une seconde chambre appelée LE CONSEIL INTER RELIGIEUX pour pouvoir faire face aux formes de conflits actuels qui minent notre monde. Ceci répond parfaitement à la conviction de Dag Hammadjorld, ancien SG de l’ONU en ces termes : le monde ne connaitra de paix qu’avec la renaissance spirituelle.



SUNUGAL repose sur les consensus religieux et coutumiers qui doivent continuer à inspirer les autres. Nous devrons, jusqu’au sommet mondial de la Paix qui se tiendra au Brésil en juillet prochain, beaucoup réaliser.

Ce sommet est tout avantage pour le Sénégal.

Pour le Bureau sénégalais

S.E Citoyen Déthié Diouf

Président des ambassadeurs de Paix