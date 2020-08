Contribution détournée par un journaliste: Les précisions de Touba ca Kanam (Communiqué)

"C'est avec une grande consternation que Touba Ca Kanam a appris, à travers la presse, qu' "un journaliste a détourné une contribution de 100 000 francs". L'association précise compter parmi ces membres trois agents de la presse et ces derniers n'ont rien à voir dans cette affaire.

Après recoupements, il a été découvert qu'il s'agit effectivement d'une somme remise entre les mains d'un membre de la presse locale de Touba par une émigrée.



Touba Ca kanam précise :



● que l'argent n'est pas encore arrivé dans les caisses de la structure.



● que l'incriminé n'est pas membre de la structure.



● que la facture remise à la dame est contrefaite.



Par conséquent, la structure dégage ses responsabilités.



À la décharge des journalistes de la localité qui sont des partenaires privilégiés, nous signalons qu'il ne s'agit pas d'un correspondant d'un organe de presse.



RAPPEL :



L'association Touba Ça Kanam profite de ce regrettable événement pour rappeler aux populations que la structure a clairement déterminé les canaux à emprunter pour les contributions financières et ou en nature. Des numéros de téléphone homologués au niveau de services de transfert d'argent sont officiellement précisés dans les supports de publicité tout comme des comptes bancaires, des sièges sont installés à Dakar et à Touba et une commission des finances a été créée depuis le début pour la transparence.



Touba Ca Kanam souhaite l'ouverture d'une enquête pour que nul n'en ignore. Nous demandons à tous ceux qui ont contribué via des canaux non officiels de vérifier si leurs contributions nous sont effectivement parvenues.



COMMISSION COMMUNICATION TOUBA CA KANAM