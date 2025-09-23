Contrôle routier : "Sur 217 motocyclistes, 96 conducteurs et 68 passagers ne portaient pas de casque" (Dg l'Anaser)

Le directeur général de l'ANASER (Agence nationale de la sécurité routière), Atoumane Sy, a annoncé que sur 217 motocyclistes contrôlés, hier, lundi, « 96 conducteurs et 68 passagers avaient été verbalisés pour non-port du casque ».



Cette opération a été menée conjointement avec les forces de défense et de sécurité sur quatre sites stratégiques de Dakar notamment « Ngor, Ouakam, le rond-point de la RTS et le rond-point Malick Sy ». Elle s'inscrit dans une série de contrôles surprise qui seront étendus à tout le territoire national. L'objectif, selon Atoumane Sy, est de sensibiliser les usagers à l'importance vitale du port du casque, qui est une obligation légale aussi bien pour le conducteur que pour le passager.



Le DG de l'ANASER a rappelé que ces contrôles interviennent dans un contexte d'augmentation des accidents impliquant des deux-roues. Les conducteurs de motos et scooters sont particulièrement vulnérables et sont impliqués dans « 38 % » des accidents de la route, a-t-il confié A l'Aps.



Il a poursuivi : « Cette opération vise à inciter et à sensibiliser nos compatriotes, nos amis des deux-roues, à porter le casque ». Avant d'ajouter que cet équipement est « un dispositif extrêmement important permettant de protéger le crâne contre les risques de traumatismes crâniens ou cérébraux en cas d'accident ».



Atoumane Sy a également souligné la poursuite du processus d'immatriculation des deux-roues, précisant que plus de 150 000 engins ont déjà été enregistrés. Il a invité les conducteurs n'ayant pas encore régularisé leur situation à le faire pour obtenir leur carte grise et leur plaque d'immatriculation.



Le lieutenant Mamadou Ndour, chef de la section de la compagnie de circulation de Dakar, a fait savoir que le « non-port du casque constitue une infraction au code de la route. La sanction pour cette contravention est une amende de 6 000 francs CFA ».