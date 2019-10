Convention Internationale des droits de l’Enfant : la ministre Ndeye Sali Diop Dieng met en place un comité national

Madame le Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, Ndèye Sali Diop Dieng a procédé, ce mardi à la cérémonie d’installation officielle du Comité National d’Organisation du 30éme anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’enfant.

Selon elle, dans sa marche vers l’émergence en 2035, le Sénégal, conscient des défis importants qu’il lui reste à relever, se reconnait bien dans cet environnement juridique international pour avoir été le 11éme pays au monde à ratifier la convention, dès juillet 1990 et entend poursuivre ses efforts afin de réaliser pleinement les droits humain de l’enfant dans le cadre de la coopération avec l’Union Africaine et les Nations Unies.



« Présidant le conseil des Droits de l’Hommes de l’ONU, depuis janvier 2019 et pour la 3e fois en l’espace d’une décennie, notre pays a aujourd’hui résorbé le gap de rapports dûs aux mécanismes de suivi des droits de l’Homme, des Nations Unies et de l’Union Africaine», a indiqué Mme le ministre.



Madame Diouf Ramatoulaye Ndao Coordinatrice de la Cellule d’Apuis à la Protection de l’Enfance (CAPE), du ministère de la Femme, du Genre et de la protection de l’Enfant à, elle, indiqué que « le 20 novembre 2019, sur la célébration des 30 ans de la convention des Droits de l’Enfant, plusieurs événements sont prévus pour ces 30 ans ». L’importance pour Madame Diouf, c’est d’avoir une dynamique de partenariat.