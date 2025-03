Convention entre l'Etat et le Cabinet français De Benoit Lebars : le parquet financier enquête sur des paiements de 6,736 milliards de FCFA

Le parquet financier a initié une série d'enquêtes sur des contrats signés sous l'ancien régime de Macky Sall. Parmi les dossiers examinés figure celui des paiements effectués au cabinet français Lazareff Le Bars, co-fondé par l’avocat Benoît Le bars, spécialisé en contentieux et arbitrage international.D'après les informations du journal Libération, les investigations visent des conventions conclues entre l’État du Sénégal et le cabinet Lazareff Le Bars . L'agent judiciaire de l'État, qui a déposé une plainte avec constitution de partie civile, soupçonne des irrégularités et évoque des indices de présumé blanchiment de capitaux.Selon le quotidien, les documents financiers révèlent qu’entre avril 2018 et avril 2024, le cabinet a perçu 6,736 milliards de francs CFA de l’État sénégalais, versés sur un compte en France. Le dernier paiement a été effectué le 2 avril 2024, jour de la prestation de serment du président Bassirou Diomaye Faye à Diamniadio.Le cabinet Lazareff Le Bars est déjà apparu dans un dossier d’arbitrage impliquant la société sénégalaise Électricité du Rip (EDR), filiale du groupe Enco, dirigé par l’homme d’affaires Abdou Sy.Dans cette affaire révélée par L’Observateur, l’État du Sénégal avait refusé de payer des frais de dossier de 157 millions de FCFA, tout en validant le versement de près de 3 milliards de FCFA d’honoraires. Le cabinet Lazareff Le Bars, qui représentait l’État dans ce contentieux, a finalement vu son client condamné.Les enquêtes en cours devront déterminer si ces paiements ont été effectués dans le strict respect des règles de gestion des fonds publics.