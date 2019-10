Conventions financières engageant l’Etat : Macky place ses ministres sous surveillance

Les ministres de la République sont avertis. Désormais, il ne faudra plus signer une convention, engageant l’Etat du Sénégal, sur plus de 2 milliards de F Cfa, sans autorisation directe du président Macky Sall.



Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, précise que même le ministre de l'Économie et de la Coopération, habitué à signer les conventions au nom de l'État, est bien concerné.



Le journal souligne que si le chef de l’Etat a pris cette décision radicale, c’est parce qu’il a été ahuri de prendre connaissance d’un engagement financier concernant le projet d’autoroute Dakar-Saint-Louis.



Très ferme sur sa nouvelle directive, le président Macky Sall menace de limoger tout ministre ou directeur général qui ne respectera pas cette mesure.