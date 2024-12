Convocation de Madiambal : Oumar Sow déplore “une justice à deux vitesses” et soutient Barth

Oumar Sow, membre du mouvement Nouvelle Responsabilité , a été empêché de rencontrer Madiambal Diagne, actuellement auditionné dans les locaux du Commissariat central de Dakar, où se trouve la Sûreté urbaine. Il déplore ce qu'il qualifie de "justice à deux vitesses". M. Sow interpelle le Président Bassirou Diomaye ainsi que son Premier ministre, Ousmane Sonko, les exhortant à "préparer des cellules pour les opposants".



"Je suis prêt à aller en prison. Je ne brûlerai pas le Sénégal et je ne vais pas insulter les magistrats comme eux l'ont fait. Mais je ferai tout ce que le droit me permet", a-t-il affirmé, ajoutant qu' il résistera dans le cadre des dispositions prévues par la Constitution.



Ancien ministre-conseiller sous Macky Sall, Oumar Sow s'est également exprimé sur la révocation de Barthélémy Dias de son poste de maire de Dakar. Il dénonce un "acharnement" et exprime son soutien total à l'ex-maire de la capitale.